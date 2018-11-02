St. Mirren - Glasgow Rangers sahaya çıkıyor

İskoçya Premiership maçında St. Mirren ile Glasgow Rangers, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi St. Mirren 4 puanla 11. sırada, Glasgow Rangers 18 puanla 4. sırada bulunuyor. St. Mirren, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Glasgow Rangers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 269 kodlu maçı oynayanlar; St. Mirren galibiyet oranı 9.00, beraberlik oranı 4.75, Glasgow Rangers galibiyet oranı 1.15. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

St. Mirren önceki hafta Glasgow Rangers mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Glasgow Rangers, St. Mirren karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

St. Mirren, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. St. Mirren, kendi sahasında 3 gol attı, 8 gol yedi.

Glasgow Rangers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Glasgow Rangers, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ