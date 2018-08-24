St. Mirren - Livingston maçı heyecanı

St. Mirren ve Livingston, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi St. Mirren 3 puanla 7. sırada, Livingston 1 puanla 9. sırada bulunuyor. St. Mirren, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Livingston, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 351. İddaa'da St. Mirren kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Livingston kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

St. Mirren önceki hafta Falkirk mücadelesinde 1-0 yenildi.

Livingston ise Dundee United maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan St. Mirren, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Livingston, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Livingston 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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