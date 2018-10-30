St. Mirren - Motherwell maçı ne zaman?

İskoçya Premiership maçında St. Mirren ile Motherwell, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:45. 4 puanlı St. Mirren 11. sırada bulunuyor, Motherwell 5 puana sahip ve 10. sırada. St. Mirren, son 4 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Motherwell son 4 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 556 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St. Mirren kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Motherwell sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

St. Mirren son haftadaki Motherwell müsabasında 2-1 kazandı.

Motherwell ise St. Mirren maçında 2-1 yenildi.

St. Mirren, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. St. Mirren, kendi sahasında 3 gol attı, 6 gol yedi.

Motherwell, dış sahada 1 galibiyet, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Motherwell 4 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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