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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi St. Patrick's: 0 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        St. Patrick's: 0 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi Play-off turunda temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 23:45 Güncelleme: 22.08.2024 - 23:52
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        Başakşehir, İrlanda'da berabere!
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        UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi. Tallaght Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        İki takımın da pozisyonlara girdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

        Temsilcimiz Başakşehir ile İrlanda ekibi St. Patrick's arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

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