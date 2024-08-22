St. Patrick's: 0 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi Play-off turunda temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanacak.
UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi. Tallaght Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
İki takımın da pozisyonlara girdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Temsilcimiz Başakşehir ile İrlanda ekibi St. Patrick's arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.