St Patrick`s Ath - Bray Wanderers maçı ne zaman?

St Patrick`s Ath ve Bray Wanderers, 03 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. 33 puanlı St Patrick`s Ath 6. sırada bulunuyor, Bray Wanderers 15 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi St Patrick`s Ath, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bray Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 203. İddaa'da St Patrick`s Ath kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Bray Wanderers kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

St Patrick`s Ath son haftadaki Derry City müsabasında 2-1 yenildi.

Bray Wanderers ise Cork City karşılaşmasında 1-3 yenildi.

St Patrick`s Ath, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. St Patrick`s Ath, kendi sahasında 24 gol attı, 17 gol yedi.

Bray Wanderers, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 13 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bray Wanderers 4 kez gol sevinci yaşadı, 48 kez topu ağlarında gördü.

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