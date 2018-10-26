St Patrick`s Ath - Derry City sahaya çıkıyor

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. St Patrick`s Ath, 26 Ekim 2018 Cuma günü Derry City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. St Patrick`s Ath 47 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Derry City 42 puanda ve 7. sırada. St Patrick`s Ath son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Derry City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 209. İddaa'da St Patrick`s Ath kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Derry City kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

St Patrick`s Ath son hafta oynanan Limerick maçında 0-4 kazandı.

Derry City ise Bray Wanderers karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan St Patrick`s Ath, 31 gol attı ve 21 gol yedi.

Derry City, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Derry City 22 kez gol sevinci yaşadı, 40 kez topu ağlarında gördü.

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