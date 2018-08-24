St. Polten - Austria Vienna karşılaşma önü

Avusturya Bundesliga maçında St. Polten ile Austria Vienna, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. St. Polten 10 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Austria Vienna 6 puanda ve 6. sırada. St. Polten son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Austria Vienna, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 375. İddaa'da St. Polten kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Austria Vienna kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

St. Polten son haftadaki Admira Wacker müsabasında 0-2 kazandı.

Austria Vienna, Salzburg karşılaşmaında 4-0 kazandı.

St. Polten, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Austria Vienna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Austria Vienna, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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