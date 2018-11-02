St. Polten - Lask Linz maçı öncesi rakamlar

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. St. Polten, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Lask Linz takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 21 puanlı St. Polten 3. sırada bulunuyor, Lask Linz 22 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi St. Polten, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lask Linz son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 358. İddaa'da St. Polten kazanır 3.75, berabere biter 3.50, Lask Linz kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

St. Polten önceki hafta Admira Wacker mücadelesinde 0-2 kazandı.

Lask Linz ise Mattersburg karşılaşmasında 2-1 yenildi.

St. Polten, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 6 gol yedi.

Lask Linz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Lask Linz, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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