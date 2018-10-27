St Truiden - Club Brugge rakamlar

St Truiden ve Club Brugge, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. 17 puanlı St Truiden 7. sırada bulunuyor, Club Brugge 26 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi St Truiden, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Club Brugge, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberliklik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 386. İddaa'da St Truiden kazanır 3.75, berabere biter 3.50, Club Brugge kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

St Truiden önceki hafta Club Brugge mücadelesinde 0-1 yenildi.

Club Brugge, St Truiden karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, alan St Truiden, 7 gol attı ve 2 gol yedi.

Club Brugge, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Club Brugge 12 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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