St Truiden - KV Oostende maç önü

Belçika 1.Lig A maçında St Truiden ile KV Oostende, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. St Truiden 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken KV Oostende 9 puanda ve 7. sırada. St Truiden son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. KV Oostende son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 521. İddaa'da St Truiden kazanır 1.75, berabere biter 3.20, KV Oostende kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

St Truiden son haftadaki Lokeren müsabasında 1-1 berabere kaldı.

KV Oostende ise Antwerp karşılaşmasında 3-1 kazandı.

St Truiden, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

KV Oostende ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KV Oostende, 4 gol atarken 6 gol yedi.

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