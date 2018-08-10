St Truiden - Lokeren düellosu

Belçika 1.Lig A maçında St Truiden ile Lokeren, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. St Truiden, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lokeren, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 447 kodlu maçı oynayanlar; St Truiden galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Lokeren galibiyet oranı 3.75. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

St Truiden son haftadaki Lokeren müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Lokeren ise St Truiden karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

St Truiden, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. St Truiden, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Lokeren, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Lokeren, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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