Stabaek - Kristiansund BK maçı heyecanı

Stabaek ve Kristiansund BK, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Stabaek 25 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Kristiansund BK 40 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kristiansund BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 383 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stabaek kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.30, Kristiansund BK sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Stabaek önceki hafta Viking mücadelesinde 2-0 yenildi.

Kristiansund BK, Haugesund karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Stabaek, evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 19 gol yedi.

Kristiansund BK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Kristiansund BK, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

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