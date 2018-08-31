Stabaek - Sandefjord maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Stabaek, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Sandefjord takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 18 puanlı Stabaek 14. sırada bulunuyor, Sandefjord 11 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Stabaek, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sandefjord son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 479. İddaa'da Stabaek kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Sandefjord kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Stabaek son haftadaki Rostov müsabasında 1-0 yenildi.

Sandefjord ise Stromsgodset maçında 6-0 yenildi.

Stabaek, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 11 gol yedi.

Sandefjord, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sandefjord 11 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.

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