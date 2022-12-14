İstanbul'da feci bir ölüm meydana geldi. Olayda Şişli Belediyesi'nin çatı katından düşen stajyer hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, Şişli Belediyesi´nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede stajyer olarak çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan zemine düştü.