2023 yeni asgari ücreti ara zammı ile 11 bin 402 liraya yükseldi ve yüzde 34 zam yapılmış oldu. Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak asgari ücret ara zammı sonrası vatandaşlar bir yandan; stajyer maaşları ne kadar ve kaç TL oldu sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, detaylar...