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Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz asgari ücret ile yeni stajyer maaşı açıklandı mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gün itibariyle 2023 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı için bugün bir kez daha bir araya geldi. Saat 11:00'de gerçekleştirilen toplantının ardından yeni asgari ücret vatandaşlarla paylaşıldı. Konuyla ilgili olarak gözler bir yandan da stajyer maaşlarına çevrilmişti. İşte, stajyer maaşında son durum...

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  • Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 asgari ücret Temmuz ara zammı ile yeni stajyer maaşı yüzde kaç zamlandı? Yeni stajyer maaşı ne kadar zamlandı?

    2023 yeni asgari ücreti ara zammı ile 11 bin 402 liraya yükseldi ve yüzde 34 zam yapılmış oldu. Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak asgari ücret ara zammı sonrası vatandaşlar bir yandan; stajyer maaşları ne kadar ve kaç TL oldu sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, detaylar...
  • Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 asgari ücret Temmuz ara zammı ile yeni stajyer maaşı yüzde kaç zamlandı? Yeni stajyer maaşı ne kadar zamlandı?

    YENİ NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak 2023 yılı net asgari ücreti 11 bin 402 TL olarak duyurdu.
  • Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 asgari ücret Temmuz ara zammı ile yeni stajyer maaşı yüzde kaç zamlandı? Yeni stajyer maaşı ne kadar zamlandı?

    STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU? 

    Şu an stajyer maaşı 2 bin 542 olarak veriliyor.

    Söz konusu maaş, yapılan ara zam yüzdesi ile aynı doğrultuda artacak. Böylelikle yeni stajyer maaşının 3 bin 420 TL olması bekleniyor.
  • Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 asgari ücret Temmuz ara zammı ile yeni stajyer maaşı yüzde kaç zamlandı? Yeni stajyer maaşı ne kadar zamlandı?

    STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişiyor. 
  • Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 asgari ücret Temmuz ara zammı ile yeni stajyer maaşı yüzde kaç zamlandı? Yeni stajyer maaşı ne kadar zamlandı?

    Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi stajyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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