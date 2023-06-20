2023 yeni asgari ücreti yüzde 54,5 zamla 8 bin 500 liraya yükselmesinin ardından stajyer maaşları da 2 bin 542 liraya yükselmişti. Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak asgari ücret ara zammı öncesi vatandaşlar bir yandan; stajyer maaşları ne kadar ve kaç TL oldu sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, detaylar...