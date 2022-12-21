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Stajyer maaşları 2023! Stajyer maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen asgari ücret toplantıları sürüyor. İşçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında taraflar rakam konusunda henüz uzlaşma sağlayamadı. Asgari ücretin belli olmasının ardından, stajyer olarak çalışanlar, asgari ücret zammıyla stajyer maaşları ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 asgari ücret zammıyla stajyer maaşları...

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  • Stajyer maaşları 2023! Stajyer maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    Asgari ücret toplantılarının ardından, stajyer maaşları gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret toplantılarında, taraflar rakam konusunda uzlaşıya varamazken, asgari ücret zammıyla, stajyer maaşlarına yüzde kaç zam gelecek merak konusu oldu. Peki, "Stajyer maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Stajyer maaşları 2023! Stajyer maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    2023'TE STAJYER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek ve yeni asgari ücretin belirlenmesiyle şekillenecek.
  • Stajyer maaşları 2023! Stajyer maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK? 

    Şu an stajyer maaşı 1.650,11 TL

    Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığında stajyer maaşı 2.145,00 TL olacak.
  • Stajyer maaşları 2023! Stajyer maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    Asgari ücrete yüzde 40 zam yapıladığında stajyer maaşı 2.310,00 TL olacak.

    Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığında ise stajyer maaşı 2.475,00 TL olacak.
  • Stajyer maaşları 2023! Stajyer maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişiyor. Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi stajyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır.

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