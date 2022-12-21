2023'TE STAJYER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek ve yeni asgari ücretin belirlenmesiyle şekillenecek.