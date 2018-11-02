Stal Mielec - Olsztyn maçı istatistikleri

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Stal Mielec, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Olsztyn takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Stal Mielec 22 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Olsztyn 15 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Stal Mielec, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Olsztyn, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 336. İddaa'da Stal Mielec kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Olsztyn kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Stal Mielec son hafta oynanan Podbeskidzie Bielsko Biala maçında 2-3 kazandı.

Olsztyn, Bytovia Bytow karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Stal Mielec, evinde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Olsztyn, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Olsztyn, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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