Stal Mielec - Podbeskidzie Bielsko Biala karşılaşma önü

Polonya 1.Lig maçında Stal Mielec ile Podbeskidzie Bielsko Biala, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Stal Mielec 6 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Podbeskidzie Bielsko Biala 4 puanda ve 16. sırada. Stal Mielec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Podbeskidzie Bielsko Biala, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 216 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stal Mielec kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Podbeskidzie Bielsko Biala sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler.

Stal Mielec son haftadaki Podbeskidzie Bielsko Biala müsabasında 0-4 yenildi.

Podbeskidzie Bielsko Biala ise Stal Mielec karşılaşmasında 0-4 kazandı.

Podbeskidzie Bielsko Biala, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Podbeskidzie Bielsko Biala 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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