Standard Liege - Ajax maçı rakamları

Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Standard Liege, 07 Ağustos 2018 Salı günü Ajax takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Standard Liege, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ajax, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 418 kodlu maçı oynayanlar; Standard Liege galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Ajax galibiyet oranı 1.85. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Standard Liege önceki hafta Ajax mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Ajax ise Standard Liege karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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