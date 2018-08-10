Standard Liege - Cercle Brugge maç önü

Belçika 1.Lig A maçında Standard Liege ile Cercle Brugge, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Standard Liege 4 puanla 5. sırada, Cercle Brugge 4 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Standard Liege, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cercle Brugge, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 416. İddaa'da Standard Liege kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Cercle Brugge kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Standard Liege son hafta oynanan Genk maçında 1-0 kazandı.

Cercle Brugge, KV Mechelen karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Standard Liege, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Cercle Brugge, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Cercle Brugge, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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