Standard Liege - Genk düellosu

Belçika 1.Lig A maçında Standard Liege ile Genk, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Standard Liege 19 puanla 6. sırada, Genk 29 puanla 1. sırada bulunuyor. Standard Liege, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik form durumunda. Genk son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 458 kodlu maçı oynayanlar; Standard Liege galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Genk galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Standard Liege önceki hafta Sporting Charleroi mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Genk ise Anderlecht maçında 1-2 kazandı.

Standard Liege, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, yaşadı ve 9 gol atıp 5 gol yedi.

Genk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Genk, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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