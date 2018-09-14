Standard Liege - Sporting Charleroi maç önü

Belçika 1.Lig A maçında Standard Liege ile Sporting Charleroi, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Standard Liege 11 puanla 6. sırada, Sporting Charleroi 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Standard Liege son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sporting Charleroi son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 469. İddaa'da Standard Liege kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Sporting Charleroi kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Standard Liege önceki hafta Sporting Charleroi mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Sporting Charleroi ise Standard Liege karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Standard Liege, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Standard Liege, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Sporting Charleroi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sporting Charleroi, 5 gol atarken 4 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ