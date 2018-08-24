Standard Liege - St Truiden maç önü

Standard Liege ve St Truiden, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 8 puanlı Standard Liege 4. sırada bulunuyor, St Truiden 4 puana sahip ve 10. sırada. Standard Liege son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. St Truiden son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 388 kodlu maçı oynayanlar; Standard Liege galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, St Truiden galibiyet oranı 5.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Standard Liege son haftadaki KV Oostende müsabasında 2-3 kazandı.

St Truiden ise Club Brugge maçında 0-1 yenildi.

Standard Liege, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Standard Liege, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

St Truiden, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. St Truiden, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ