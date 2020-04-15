Stanford profesörü: Datalar yetersiz ve güvenilmez

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Stanford Üniversitesi'nde Tıp, Epidemiyoloji ve Nüfus Sağlığı profesörü John Ioannidis, Covid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Ioannidis, yeni koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemede halkın talimatları izleme konusunda duyarlılığın önemini kabul ettiğini söyledi. Buna ek olarak, Ioannidis, Covid -19'dan çok sayıda insanın ölebileceğini belirtti.

Prof. Ioannidis, YouTube'da yayınlanan bir videosunda medya kuruluşlarının sansasyonalizmin tuzağına düştüğünden endişe ettiğini söyleyerek, bunun insanlar için durumu daha da kötüleştirdiğini ileri sürdü.

65 YAŞ ÜSTÜNDE RİSK DAHA FAZLA

65 yaşın altındaki insanlar arasında göreceli olarak Covid-19 riskini değerlendiren bir makalenin baş yazarı olan Ioannidis, 4 Nisan'a kadar derledikleri verilere dayanarak yaptıkları araştırmayı medRxiv'de yayınlandılar.

8 ülke (Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre),3 eyalet (Louisiana, Michigan ve Washington) ve 1 şehirdeki (New York) en az 250 Covid-19'a bağlı ölümleri yaş sıralamasına göre değerlendirdi.

Ioannidis ve iki araştırmacı, çalışılan Avrupa ülkelerinde, 65 yaşın altındaki kişilerin, 65 yaş ve üstü olanlarda Covid-19'dan ölme riskinin 34 kat ila 73 kat daha düşük olduğunu bildirdi. Bununla birlikte, New York, Louisiana ve Michigan'da 65 yaşın altındakiler için sadece 13 kat ila 15 kat daha düşük risk olduğu belirtildi.

Çalışmaya göre, 65 yaşın altındaki kişiler, 8 Avrupa ülkesindeki tüm Covid-19 ölümlerinin yüzde 5 ila 9'unu oluşturuyor.

Almanya'da mutlak Covid-19 riski milyonda 1.7 iken bu durum, kentin sağlık sistemini aşmakla tehdit eden New York'ta milyonda 79 ile tezat oluşturuyor.

Almanya'daki 80 yaş ve üstü için Covid-19 ölüm oranı 6.000'de bire yükselirken, İspanya'da ölüm riski, 80 yaş ve üstü için 420'de bir.

Ancak Almanya'daki 80 yaş ve üstü için COVID-19 ölüm oranı 6.000'de bire yükseldi. İspanya'da ölüm riski, 80 yaş ve üstü için 420'de birdir.

"BİLGİLERİN ÇOĞU GÜVENİLİR DEĞİL"

Ioannidis, araştırmasının kanıtları değerlendirmeye ve verilerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya odaklandığına dikkat çekti ve bu pandemi yeni olduğu için, bununla ilgili bilgilerin çoğunun güvenilir olmadığını belirtti.

Buna ek olarak, Ioannidis, pandeminin aşağıdaki temel özelliklerini anlamada büyük boşluklar olduğunu söyleyerek, şu soruları sordu:

* Virüs ne kadar ölümcül?

* Kaç kişiye bulaştı?

* Kaç kişiyi enfekte etti?

* Olası nihai etki nedir ve uygulanan farklı önlemler ne kadar etkili?

Örnek olarak, Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün vaka ölüm oranının yüzde 3,4 olduğunu tahmin etti.

Ioannidis, teyit edilen Covid-19 ölümlerinin teyit edilen pozitif test sonuçlarına bölünmesiyle elde edildiğini belirterek, çeşitli nedenlere dayanarak DSÖ tahmininin doğruluğunu sorguladı.

Ölüm oranının, yolcuların yüzde 19'unun enfekte olduğu Diamond Princess yolcu gemisinde çok daha düşük olduğununu belirtti.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 1

Ioannidis, şu an itibariyle enfekte olanlar arasında ölümün yüzde 1 olduğunu dile getirdi. Yüzde 1'in de çoğunlukla yaşlı insanlardan oluştuğunu söyledi.

Bu verilere dayanarak Ioannidis, ABD gibi bir ülkede, Covid-19'daki ölüm oranının enfekte olanların yüzde 0.05 ila yüzde 1'i arasında olacağını tahmin ediyordu.

"Tartıştığımız gibi, bu pandeminin özelliklerinin çoğu elbette ciddi" diyen Ioannidis, "Ama bence tahminler abartılı ve bence uygarlığımızın, toplumumuzun, geleceğimizin yapısı hakkında uygun olmayan bazı temel kararlar alma riski var. Örnek olarak, her şeyin uzaktan yapıldığı uzun vadede bir toplum inşa etme riskleri var.

"EĞRİYİ DÜZLEŞTİRMEK İŞLERİ DAHA KÖTÜLEŞTİREBİLİR"

Medyada ve sosyal medyada viral hale gelen bir görsel, eğrinin düzleştirilmesinin, sağlık sisteminin her an işleyebileceği eşiğin üzerindeki salgının hacmini nasıl azalttığını gösteriyor.

Yine de sağlık sistemi bunalırsa, fazladan ölümlerin çoğu koronavirüs değil, kalp krizi, felç, travma, kanama ve benzeri gibi yeterince tedavi edilmeyen diğer yaygın hastalık ve durumlardan kaynaklanabilir" dedi.

Ioannidis, "Salgının seviyesi sağlık sistemini alt ediyorsa ve aşırı önlemlerin sadece mütevazı bir etkinliği varsa, eğriyi düzleştirmek işleri daha da kötüleştirebilir. Kısa, akut bir aşamada bunalmak yerine, sağlık sistemi daha uzun bir süre bunalmış olacak. Bu, salgın aktivitesinin tam seviyesi hakkında verilere ihtiyacımız olan başka bir sebep" dedi.

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