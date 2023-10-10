Stanford'un 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' Listesi'nde yüzlerce Türk akademisyen de var

Stanford'un 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' Listesi'nde yüzlerce Türk akademisyen de var

Stanford'un 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' Listesi'nde yüzlerce Türk akademisyen de var Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle her yıl hazırlanan, dünyanın en etkili bilim insanlarının açıklandığı listede, Türkiye'den toplam bin 395 bilim insanı yer aldı

Stanford Üniversitesi tarafından Hollanda merkezli bilimsel yayın şirketi Elsevier veri tabanında her yıl hazırlanan, dünyanın en etkili bilim insanlarının açıklandığı liste, "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" olmak üzere iki ayrı kategoride yayınlandı.

22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı listede nitelikli yayın sayıları, yayınlara yapılan atıflar, h-indeksi, hm-indeksi gibi göstergeler dikkate alındı.

“Yıllık Etki” sıralaması için 210 bin bilim insanının çalışmaları ve yayınları mercek altına alındı. “Kariyer Boyu Etki” listesi için ise 204 bin akademisyenin son beş yıllık zaman diliminde yayınladıkları çalışmalar değerlendirildi.

REKLAM

Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2’lik dilime giren akademisyenler listesinde Türkiye’den toplam bin 395 bilim insanı yer aldı.

İTÜ VE İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ'NDEN AKADEMİSYENLER DE LİSTEDE

Dünyanın en etkili bilim insanlarının açıklandığı listede, İTÜ’lü akademisyenler de var. “Yıllık Etki” kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 60 isim yer aldı. Böylece İTÜ, Türkiye’den en fazla akademisyeniyle listeye ilk sıradan girdi. Dünyanın en etkili bilim insanı listesinde İTÜ’den alan sıralamasına göre ilk 100’de 5, ilk 500’de 20, ilk 1000’de ise 35 akademisyen yer aldı.

KARİYER BOYU ETKİ'DE 66 İTÜ'LÜ YER ALDI

“Kariyer Boyu Etki” listesine ise 66 İTÜ’lü akademisyen girdi. Bu kategorideki alan sıralamasına göre ilk 100’de 4, ilk 200’de 7, ilk 500’de 20, ilk 1.000’de ise 40 bilim insanı yer aldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden öğretim üyeleri de en etkili bilim insanları listesine girdi. “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” kategorisinde listeye dahil olan isimler şöyle:

Prof. Dr. Hasan Şahin,

Prof. Dr. Nejat Bulut,

Prof. Dr. Sinan Balcı,

Prof. Dr. Volga Bulmuş,

Prof. Dr. Mustafa Muammer Demir,

Prof. Dr. Gökmen Tayfur,

Prof. Dr. Erdal Bedir,

Prof. Dr. Çekdar Vakıf Ahmetoğlu,

Prof. Dr. Sacide Altınkaya,

Doç.Dr. Fatih Toptan,

Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş,

Doç. Dr. Reginald Kogbara,

Dr. Onur Büyükçakır.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN 26 BİLİM İNSANI YER ALDI

Ege Üniversitesinden 26 bilim insanı da en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

REKLAM

Raporda yer alan isimler şöyle:

Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu,

Prof. Dr. Filiz İçier,

Prof. Dr. Sibel Karakaya,

Prof. Dr. Figen Kaymak Ertekin,

Prof. Dr. Semih Ötleş,

Prof. Dr. Sedef Nehir El,

Melih Ertan Çınar,

İsmail Türkan,

Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan,

Prof. Dr. Bekir Çetinkaya,

Prof. Dr. Mehmet Kemal Çalışkan,

Prof. Dr. Nurcan Buduneli,

Prof. Dr. Lezize Şebnem Türkün,

Prof. Dr. Cumhur Ertekin,

Prof. Dr. Rıfat Nuri Şener,

Prof. Dr. Şükrü Emre,

Prof. Dr. Murat Elibol,

Prof. Dr. Özlem Yeşil Çeliktaş,

Prof. Dr. Nuri Azbar,

Prof. Dr. Önder Özgener,

Doç. Dr. Koray Ülgen,

Prof. Dr. Levent Ballice,

Prof. Dr. Nalan Kabay,

Prof. Dr. Jale Yanık,

Prof. Dr. Bayram Şahin,

Dr. Ahmet Yıldırım.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ'NDEN 13 BİLİM İNSANI YER ALDI

Süleyman Demirel Üniversitesi'nden 13 bilim insanı listede yer aldı.

Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu,

Prof. Dr. Ata Utku Akçıl,

Prof. Dr. Mehmet Kitiş,

Prof. Dr. Barış Afşar,

Prof. Dr. İskender Akkurt,

Prof. Dr. Raşit Altındağ,

Prof. Dr. Mehmet Avcar,

Doç. Dr. Utku Köse,

Prof. Dr. Hüseyin Yavuz,

Prof. Dr. Zeynep Banu Seydim,

Doç. Dr. Yasin Şöhret,

Doç. Dr. Ayşenur Tuncuk,

Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu,

Prof. Dr. Ata Utku Akçıl,

Prof. Dr. Mehmet Kitiş,

Prof. Dr. Barış Afşar,

Prof. Dr. İskender Akkurt,

Prof. Dr. Raşit Altındağ,

Prof. Dr. Emin Cafer Çilek,

Doç. Dr. Ayşenur Tuncuk.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ'NDEN 16 ÖĞRETİM ÜYESİ DE LİSTEDE

Gaziantep Üniversitesi kadrosundan 16 öğretim üyesi de “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yer aldı.

Yıllık Etki Listesi'nde şu isimler yer aldı:

Mehmet Akif Destek,

Medeni Maskan,

Hamza Güllü,

Ali Fırat Çabalar,

Eren Özceylan,

Abdulkadir Çevik,

Hüseyin Bozkurt,

Süleyman Mete,

Esra Mete Güneyisi,

Uğur Cem Hasar,

Hüseyin Yağlı,

Seyithan Tayşi,

Mehmet Hakan Morcalı,

Kariyer Boyu Etki Listesi

Medeni Maskan,

Hamza Güllü,

Mehmet Akif Destek,

Hüseyin Bozkurt,

Abdulkadir Çevik,

Ali Fırat Çabalar,

Şenol İbanoğlu,

Seyithan Tayşi,

Uğur Cem Hasar,

Mehmet Sait Söylemez,

Ergun Erçelebi,

Mehmet Hakan Morcalı.

İŞTE TAM LİSTE