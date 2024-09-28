Stanimir Stoilov: 1 puanı bile hak etmedik

Samsunspor’a deplasmanda 3-1 öne geçtiği maçta 4-3 kaybeden Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Stoilov, oyuncularının performansından memnun olmadığını dile getirdi.

"1 PUANI BİLE HAK ETMEDİK"

3 puan için Samsun’a geldiklerini ifade eden Stanimir Stoilov, “Samsunspor’u tebrik ederim. Maçı kazanmayı hak ettiler. Daha önce oynadığımız seviyede oynayamadık, mücadele edemedik. 3-1 öne geçtiğimizde 4-1’de olabilirdi. Öyle olsa bile bu düşüncülerim değişmezdi. İyi oynamazsanız, sahada istediğiniz oyunu yansıtamazsanız son dakika golü de yeseniz mağlup olursunuz, puan alamazsınız. Biz bugün oynadığımız oyunla 1 puanı bile hak etmedik. Çok genç bir takımız. Her geçen gün gelişen bir ekibiz. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız” diye konuştu.