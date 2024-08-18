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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Beraberliği hak ettik - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Beraberliği hak ettik

        Trendyol Süper Lig'de 2-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Son dakikalarda gelen beraberliği kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 01:35 Güncelleme: 18.08.2024 - 01:35
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        "Beraberliği hak ettik"
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        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında son dakika golüyle Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Stoilov, müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede, karşılaşmada tam anlamıyla bir futbol savaşı olduğunu söyledi.

        "BERABERLİĞİ SONUNA KADAR HAKETTİK"

        İki takımın da kazanmak için oynadığını ve elinden geleni ortaya koyduğunu kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:

        "Son dakikalarda gelen beraberliği kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. 1-0'a kadar özellikle takımım kesinlikle taktiksel disiplini sonuna kadar uyguladı. Sadece penaltı sonrası bir konsantrasyon kaybı yaşandı. Ardından 5 dakikalık süreçte 2. golü de kalemizde gördük. Ama ikinci yarıda aklımızı tekrardan toparladık ve sahada istediklerimizi yapmaya başladık. Bununla beraber de aradığımız gollere kavuştuk. Gerçekten aynı zamanda bu maçta bizlere inanılmaz destek veren taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten biz taraftarlarımızla birlik olduğumuz zaman her maçı değiştirebiliriz. Her zaman istediğimizi başarabiliriz. Bu gerçekten bizim için çok önemli. Takım gerçekten büyük bir mücadele ortaya koydu. Bu maç kaybedilseydi bile bu mücadele gerçekten çok değerliydi."

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        Stoilov, aralarına yeni katılan futbolcuların olduğunu belirterek, "Sahada kesinlikle üzerinde çalışmamız gereken ve ilerletmemiz, geliştirmemiz gereken şeyler var. Takıma tabii yine yeni katılan bazı oyuncular da oldu. Onlarla beraber takım halinde hep beraber çalışmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Ama en kısa sürede takım olarak en güçlü potansiyelimize ulaşmamız gerekiyor ve bunun için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        HAKEM YORUMU

        Karşılaşmadaki hakem kararlarının sorulması üzerine Stoilov, "Ben bu pozisyonları daha sonra soyunma odasında izlemedim. İkinci olarak da hakemlerin işine çok fazla karışmayı sevmiyorum. Hakemin doğru karar verip vermediği hakkında pozisyonları değerlendirmek benim işim değil. Benim için öncelikli olan kesinlikle sahadaki hatalarımızı bir an önce ortadan kaldırmak. Bizim bunlara odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

        "KİMSEDEN ÇEKİNMEYEREK KENDİ OYUN TARZIMIZI YANSITMALIYIZ"

        Stoilov, göreve geldiği ilk günden beri ofansif futbol oynamak istediklerini söylediğini belirterek, "Göztepe'nin kesinlikle kimseden, karşısında hangi takım olursa olsun, kimseden çekinmeden kendi oyun tarzını sahaya yansıtması gerekiyor. Bu kesinlikle Göztepe'nin her maçta sahaya yansıtması gereken tarzı ve ben bunu sürekli ifade ediyorum. Çünkü böyle muhteşem bir taraftar topluluğuna sahibiz. Onlara kesinlikle sahada hak ettikleri cesur futbolu izletmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Takım olarak doğru yolda olduklarını kaydeden Stoilov, "Avrupa hedefi kesinlikle neden olmasın, gerçekçi bir hedef ve bunun için takımımızın sonuna kadar çalışması gerekiyor. Avrupa'da oynayan takımlara karşı böyle cesur ve güçlü oynayabiliyorsak neden Avrupa'yı hedeflemeyelim?" diye konuştu.

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