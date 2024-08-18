Stanimir Stoilov: Beraberliği hak ettik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında son dakika golüyle Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Stoilov, müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede, karşılaşmada tam anlamıyla bir futbol savaşı olduğunu söyledi.

"BERABERLİĞİ SONUNA KADAR HAKETTİK"

İki takımın da kazanmak için oynadığını ve elinden geleni ortaya koyduğunu kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:

"Son dakikalarda gelen beraberliği kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. 1-0'a kadar özellikle takımım kesinlikle taktiksel disiplini sonuna kadar uyguladı. Sadece penaltı sonrası bir konsantrasyon kaybı yaşandı. Ardından 5 dakikalık süreçte 2. golü de kalemizde gördük. Ama ikinci yarıda aklımızı tekrardan toparladık ve sahada istediklerimizi yapmaya başladık. Bununla beraber de aradığımız gollere kavuştuk. Gerçekten aynı zamanda bu maçta bizlere inanılmaz destek veren taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten biz taraftarlarımızla birlik olduğumuz zaman her maçı değiştirebiliriz. Her zaman istediğimizi başarabiliriz. Bu gerçekten bizim için çok önemli. Takım gerçekten büyük bir mücadele ortaya koydu. Bu maç kaybedilseydi bile bu mücadele gerçekten çok değerliydi."

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Stoilov, aralarına yeni katılan futbolcuların olduğunu belirterek, "Sahada kesinlikle üzerinde çalışmamız gereken ve ilerletmemiz, geliştirmemiz gereken şeyler var. Takıma tabii yine yeni katılan bazı oyuncular da oldu. Onlarla beraber takım halinde hep beraber çalışmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Ama en kısa sürede takım olarak en güçlü potansiyelimize ulaşmamız gerekiyor ve bunun için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.