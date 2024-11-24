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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Beşiktaş'ın duran top zaafı var - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Beşiktaş'ın duran top zaafı var

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 4-2'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 22:09 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:09
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        "Beşiktaş'ın duran top zaafı var"
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup eden Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİNE KARŞI KAZANDIK"

        Stanimir Stoilov yaptığı açıklamada "Bizim adımıza önemli bir galibiyet. Buraya futbol oynamaya, kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya geldik. Çılgınca söyleyebileceğimiz hücum futbolu için geldik. Bunu başarılı şekilde sahaya yansıttık, mutluyuz. İki gol yedik. İlk golde fırsat kaçırdık, sonra kontratak golü yedik hatalarımızla. Kontrolü alıp 2-2 yaptık. Önde baskı yaptık. Maçın sonunda Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

        "BEŞİKTAŞ'IN DURAN TOP ZAAFI VAR"

        Beşiktaş'ın zaaflarına değinen tecrübeli teknik adam, "Ben kendi takımı daha iyi oynasın diye çalışan bir teknik adamım. Rakibin kuvvetli yanlarını da kapatmaya çalıştık. Ben her zaman oyuncularımın kendilerini geliştirmesi gerektiğini söylüyorum. Ligin yeni ve en genç takımıyız. Gelişmemiz gerekiyor. Kendi futbolumuzu yansıtmamızı, bunu yaparsak galip gelebileceğimizi oyunculara söylüyorum. Önemli olan rakip değil, bunu hep söylüyorum. Rakibin dezavantajları üzerine de çalışıyoruz elbette. Duran toplara çalıştık, çünkü Beşiktaş duran toplardan gol yiyorduk. Maçta da buradan goller bulduk." diye konuştu.

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