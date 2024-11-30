Stanimir Stoilov: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'e 4-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, mağlubiyeti değerlendirdi.

Bulgar teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Başakşehir'i tebrik eden Stoilov, "Maçtan önceki çekincelerim gerçekleşti. Takıma sahada göstermemiz gereken duruşu ve performansı anlatmaya çalıştım. Bizim istikrara ihtiyacımız var. Güçlü ve istikrarla sürekli gelişmesi gereken bir takımız. Maalesef bu bugün gerçekleşmedi. Belki de ben yeterince net bir şekilde bunu takıma açıklayamadım. Takım olarak bir hedef için mücadele veriyorsanız bu istikrarı sağlamanız gerek. Sürekli fiziksel ve taktiksel hazırlıklar yapıyoruz, belki mantalite üzerine de bazı çalışmalar yapmamız gerek." diye konuştu.

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İlk yarısını 4-0 geride kapattıkları maçın ikinci yarısında maça tutunmaya çalıştıklarını aktaran Stoilov, "İkinci yarıda bir şeyler denedik ancak özel hiçbir şey olmadı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Birkaç iyi skorun ardından böyle bir sonuç almak bize yakışmıyor. Bu şekilde oynarsanız galibiyeti hak etmezsiniz ve istediğinizi alamazsınız." ifadelerini kullandı.