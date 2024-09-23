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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Final paslarında daha iyi olmalıyız - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Final paslarında daha iyi olmalıyız

        Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Final paslarında daha iyi olmamız gerekiyor ve maçı daha erken bitirebilecek fırsatları değerlendirmeliyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 23:33 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:33
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        "Final paslarında daha iyi olmalıyız"
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        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 3-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Stoilov, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        "İLK YARI 1-2 GOL DAHA ATABİLİRDİK"

        Uzun bir süredir maç yapmadıklarını hatırlatan Stoilov, şöyle konuştu:

        "Bu nedenle hem futbol anlamında hem de dinamizm anlamında bazı çekincelerimiz vardı. Fakat bu şekilde olmadı. Dinamizm anlamında belki maksimum potansiyelimizle değil ama yüzde 80'in üzerinde bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı 1-2 gol daha atabilirdik. Fakat fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kayserispor da çok tehlikeli bir takım. Ofansif anlamda son 2 maçta 4 gol atmışlardı."

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        "FİNAL PASLARINDA DAHA İYİ OLMALIYIZ"

        Stoilov, savunmada iyi performans gösterdiklerini ancak hücum anlamında daha öz güvenli olmaları gerektiğini belirterek, "Bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yapmalıyız. Final paslarında daha iyi olmamız gerekiyor ve maçı daha erken bitirebilecek fırsatları değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda dinamizm anlamında da çalışmaya devam etmeli ve daha iyi olmalıyız. Bugün 3 golden çok daha fazlasını atabilirdik fakat bu şansları maalesef değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

        "HERKESİN PERFORMANSINDAN TATMİN OLDUĞUMU SÖYLEYEMEM"

        Takımda tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncuların da yer aldığını aktaran Stoilov, "Bugün herkesin performansından tatmin oldum diyemem. Çünkü kesinlikle bizim takımımızda herkesin en yüksek potansiyeliyle oynaması ve her şeyini vermesi gerekiyor. Bunun için de her gün çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        "TARAFTARIMIZ SAVAŞAN BİR TAKIM İSTİYOR"

        Stoilov, 3 stoperleri Nielsen, Miroshi ve Koray Günter'in sakatlığının olduğunu hatırlatarak, "Her gün çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam ederek her şeyimizi vermeliyiz. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz ama kesinlikle bizim için önemli olan bu dinamizmimizi sahaya yansıtmak ve sürekli savaşmak çünkü taraftarımız sahada çok koşan ve savaşan bir takım görmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Herkesin çok çalışması gerektiğini belirten Stoilov, "Ben buradayken zaten savaşmayan, koşmayan bir oyuncunun burada yeri kesinlikle olamaz." diye konuştu.

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