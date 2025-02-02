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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Maça istediğimiz gibi başlayamadık - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Maça istediğimiz gibi başlayamadık

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Alanyaspor maçına istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayarak, "Maça istediğimiz kendi futbolumuzla başlayamadık. Kendi istediğimiz, arzuladığımız o şiddetli, dinamik hırsla agresif futbolu maalesef maçın ilk yarısında başlangıçta sahaya yansıtamadık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:01 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:01
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        "Maça istediğimiz gibi başlayamadık"
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını fakat buna rağmen 1-2 pozisyon bulduklarını dile getiren Stoilov, "Maalesef bu pozisyonları gole çeviremedik. Aynı zamanda duran topta kesinlikle yapmamamız gereken bir hata yaptık ve rakip bunu değerlendirdi. İkinci yarıdaysa kendi futbolumuza sahada kavuştuk diyebiliriz. Arzuladığımız o hırslı agresif, baskılı futbola kavuştuk. Bununla beraber de birçok fırsat yakaladık ama maalesef bunları gole çeviremedik. Belki de bugün bu anlamda günümüzde değildik diyebiliriz. Ama şu anda bence rüyalarımızı bir kenara koymalı ve gerçekçi olmalıyız. Tabii ki rüyalar güzel ama insanlar kesinlikle özellikle oyuncular bizler ama özellikle oyuncular kesinlikle etrafımızdaki insanların söylediklerini dinlememeli ve bunlardan etkilenmemeliyiz. Çünkü bunlardan etkilenirsek bu şekilde istemediğimiz gibi bir başlangıç sahaya yansıyabiliyor. Dediğim gibi biz her maçta o yüksek ritmimizle istediğimiz futbolu sahaya yansıtmalıyız. Bizim için en önemli nokta bu. Bugün kaybetmeyi hak etmedik diyebiliriz. Ama aynı zamanda da birçok noktada istediğimiz futbolu sahaya bazı bölümlerde yansıtamadığımız için bu gerçekleşti. Futbol maalesef böyle. Tabii ki ikinci yana özellikle aradığımız, golü aradığımız zamanlarda o gollerden birini gole çevirsek belki çok farklı bir yere gidebilirdi maç, dönebilirdi. Ama dediğim gibi şu anda bizim kesinlikle gerçekçi olmamız gerekiyor. Her zaman belirttiğim gibi çok genç ve birlikte yeni bir takımımız. O yüzden oyuncularımızın sürekli geliştirmeye çalıştığımız futbola odaklanması gerekiyor. Sürekli bireysel ve takım anlamında çalışması ve gelişmesi gerekiyor" dedi.

        "ROMULO ARKA ADALESİNDE AĞRI HİSSETTİ"

        Bugün talihsizlikler yaşadıklarını ifade eden Stoilov, "İlk yarıda Koray’ın bir sakatlığı oldu. İkinci yarıda tam sahaya çıkmadan önce Romulo arka adalesinde bir ağrısı olduğunu söyledi ve bu yüzden biz bir değişiklik yaptık. Ama bence son 10 günde aslında baktığım zaman Romulo'nun biraz sakatlığı biraz da aklında mental anlamda olduğunu düşünüyorum ve benim bunu çözmem gerekiyor. Aynı şekilde bunun dışında da Juan’ın son dakikalarda yaşadığı bir sakatlık vardı sahada. Bugün bizim adımıza bir şanssızlıktı ama son gün herkes Romulo'dan bahsediyor. Herkes onunla ilgili bir şeyler diyor. O yüzden onun bunlardan biraz etkilendiğini düşünüyorum. Bunu çözmemiz gerekiyor ama arka adalesinde bir sıkıntı yaşadı. O yüzden biz bu değişikliği yaptık" diye konuştu.

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