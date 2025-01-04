Stanimir Stoilov: Sonuç dışında kötü değildik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmayı değerlendirdi.

Bulgar teknik adam, "Göztepe burada kazanmak için oynadı. Biz genç bir takımız ve çalışmaya devam etmeliyiz. Sistem taktik ve öz güveni geliştirmek için çalışmalıyız. Sonuç dışında bizim adımıza kötü bir maç değildi." ifadelerini kullandı.

"KULÜP STRATEJİMİZ; YETENEKLİ, GENÇ VE GELİŞİME AÇIK OYUNCULARLA GÜÇLÜ TAKIM OLUŞTURMAK"

Göztepe’nin kulüp stratejisinin genç ve gelişime açık futbolcularla oynayıp gelişimlerini sağlamak olduğunu vurgulayan Bulgar teknik adam, “Aslında kulüp olarak stratejimiz yetenekli, genç ve gelişime açık oyuncuları bulmak, onların gelişimini sağlamak ve bu şekilde güçlü bir takım oluşturmak. Maç öncesi hücum pozisyonumuzda bazı sıkıntılar vardı. Bu pozisyonda oynayan Sadece Romulo hazırdı. Juan sadece birkaç antrenmana çıktı Matsuki’nin de esas pozisyonu santrfor değil. Tabii ki maçla ilgili planlarımızı bu durum etkiledi. Genç oyuncularda bazen öz güven eksikliği olabiliyor. Fakat onlar gerçekten gelişime açık ve hırslı oyuncular, çok özverililer. Benim de hoca olarak işlerimden en önemlisi gelişimleri için sürekli onları zorlamak, en iyi seviyeye gelmeleri için onlarla beraber çalışmak. Oyuncularımın her maç ve her antrenman daha iyi olmaları için çalışıyorum. Bunun için kendimi sürekli zorluyorum” açıklamasında bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNDA HERKES HAKEMLERDEN ÇOK SAHAYA ODAKLANMALI"

Türk futbolunda hakemlere değil sahaya odaklanılması gerektiğini belirten Stoilov, “Hakemler hakkında konuşmak benim işim değil. Takımımda çözmem gereken yeterince sorun var. Bunlarla ilgileniyorum. Genel olarak futbolun içindeki herkes hocalar, başkanlar, kulüpler hakemle ilgili fazla konuşmamalı. Hakemlerin de kendilerini sürekli geliştirmeleri için sağlıklı ortamı sağlamalılar. Hakemler de kendilerini her zaman geliştirmeliler. Bu da onlar için bir zorunluluk ki bizim de sahada sağlıklı bir mücadele vermemize olanak sağlasınlar. Bence Türk futbolunda herkes hakemlerden çok sahaya odaklanmalı” ifadelerini kullandı.