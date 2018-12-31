Yılbaşında Star TV'de hangi programlar var? Yılbaşına sayılı saatler kala evlerinde yılbaşı eğlencesi yapacak vatandaşlar televizyon programları araştırıyor. Birbirinden eğlenceli yarışmalar, konserler, diziler ve filmlerin olacağı yılbaşı gecesinde Star TV yayın akışında neler var? İşte, 31 Aralık Star TV yayın akışı...

31 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

15.00 Benim Babam Bir Kedi

16:45 Kiralık Aşk ''Dizi''

18:45 Star Haber

20:00 Star Yılbaşı Gazinosu

22:00 Star Yılbaşı Konseri

00:30 Star Yılbaşı Gazinosu

02:00 Celal ile Ceren ''Yerli Sinema''

03.50 Değiştir Bakalım

05:30 Aramızda Kalsın

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