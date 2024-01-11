'Star Wars' İstanbul Sinema Müzesi'nde Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, 2024 yılının ilk ayında da Istanbul Sinema Müzesi'nde gösterilmeye devam ediyor. Star Wars dünyasının olağanüstü karakter ve hikayelerine hayat veren 600'den fazla parçadan oluşan koleksiyon, 1 Şubat tarihine kadar hayranlarıyla buluşturuyor.

George Lucas tarafından yaratılan ve yıllar içerisinde bir kültür fenomenine dönüşen Star Wars hayranları tarafından 40 yıl boyunca tasarlanan konstrüksiyonlar ve eşsiz objeleri içeren sergi, 1 Şubat 2024 tarihine kadar Istanbul Sinema Müzesi’nde sergileniyor.

Galaksinin Fanları Sergisi, 600’den fazla parçayı Star Wars evreninin içine çeken çok yönlü anlatımı ile ortaya koyuyor.

Yüzlerce benzersiz koleksiyon parçasının yanı sıra, gerçek boyutlu figür, kask, ışın kılıcı, imzalı maske, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar, set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar ve çok daha fazlası sıra dışı bir kürasyon yorumuyla misafirlerini karşılıyor.

İstanbul Sinema Müzesi’nin, geçici sergi salonunda konumlanan sergide; 50’den fazla heykel, 120 figür, 30 gerçek ölçekli zırh ve giysi, filmde bulunan uzay gemisi savaşı, 25 adet modellenmiş ve elle boyanmış gerçek boyutta büst ve devasa yaratık figürleri ile benzersiz dioramalar, miğferler, oyuncular tarafından imzalı film maskeleri, posterler ve her biri bir sanat eseri olan birçok parça sunuluyor.