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Starbucks, Nero, kafeler, tiyatro, sinema ne zaman açılacak?

Kafe, tiyatro ve sinemalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Şimdi hem bu yerlerde çalışanlar hem de Starbucks, Nero, kafeler, tiyatro ve sinemada zaman geçirenler ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte detaylar

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Koronavirüs küresel salgın nedeniyle 16 Mart Pazartesi günü okulların kapanmasının ardından salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirlere Starbucks, Nero kafeler, tiyatro ve sinema gibi sosyal alanlar da kapatılma kararı alındı. Birçok alışveriş merkezi ve AVM’lerin de kapatılmasının ardından alınan önlemler genişletildi.

İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu açıklamada sinema, tiyatro, kahvehane, düğün salonları, oyun salonları, kafe ve kıraathaneler de kapatılarak önlemlere dahil edildi. Ülkemizde etkisini sürdüren Koronavirüs tehdidi kapsamında mücadele devam ediyor. Türkiye’de birçok il, ilçe ve belde karantina altında. Görülen vaka ve ölüm sayısının artmasıyla beraber yeni önlemlerin alınması söz konusu.

Kafeler zinciri Starbucks Koronavirüs tehdidi nedeniyle tüm şubelerini kapattı ve yapılan açıklamada salgın nedeniyle belirsiz sürede kapalı kalacağı bildirildi. Alınan tedbirler çerçevesinde Starbucks’ın ne zaman açılacağı belli değil ve benzeri yerler de ikinci bir talimata kadar kapalı kalacak.

Küresel salgın nedeniyle her gün alınan tedbirler artırılıyor ve İçişleri Bakanlığı aldığı kararların ne zamana kadar geçerli olduğu konusunda herhangi bir süre vermiyor. Salgın virüsün ülkemizde ne kadar yayılacağı ve ne zaman biteceği konusunda bazı uzmanlar fikir belirtse de büyük sorumluluğun halkın evden çıkmamasına düştüğünü belirtiyorlar.

KAFE, SİNEMA, TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, sinemalar, tiyatro salonları, düğün salonları, stadyumlar gibi kalabalık ortamlarda hızla yayılım gösteren Koronavirüs için alınacak önlemler kapsamında sosyal izolasyonun önemi artık herkes tarafından biliniyor. Starbucks, Nero kafeler, tiyatro ve sinemaların ne zaman açılacağı konusunda süre bilinemiyor, bu tamamen iyi bir izolasyon sonucu görülecek.

 

 

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