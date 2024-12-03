Starmer: Avrupa ile ABD arasında bir seçim yapmayacağız

Starmer: Avrupa ile ABD arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Donald Trump'ın ABD'nin 47 Başkanı seçilmesi sonrası oluşan siyasi söylemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Birleşik Krallık'ın Avrupa'yı bırakıp ABD'nin yanında yer almayacağını söylerken iki güç arasında bir denge bulacaklarını ifade etti.

Habertürk Giriş: 03.12.2024 - 20:18 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:18 facebook

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