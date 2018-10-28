Start Kristiansand - Molde sahaya çıkıyor

Start Kristiansand ve Molde, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 29 puanlı Start Kristiansand 12. sırada bulunuyor, Molde 47 puana sahip ve 3. sırada. Start Kristiansand son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Molde, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 606 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Start Kristiansand kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.30, Molde sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Start Kristiansand önceki hafta Stabaek mücadelesinde 0-5 yenildi.

Molde ise Rosenborg maçında 3-1 yenildi.

Start Kristiansand, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Start Kristiansand, kendi sahasında 16 gol attı, 16 gol yedi.

Molde, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Molde, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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