Start Kristiansand - Ranheim maçı istatistikleri

Start Kristiansand ve Ranheim, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Start Kristiansand 14 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Ranheim 29 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Start Kristiansand, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ranheim son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 699 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Start Kristiansand kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Ranheim sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Start Kristiansand son hafta oynanan Asane maçında 3-2 yenildi.

Ranheim ise Arendal maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Start Kristiansand, 12 gol attı ve 15 gol yedi.

Ranheim, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ranheim 8 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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