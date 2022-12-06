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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor...

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çekici statlarından birisi olan 974, Brezilya-Güney Kore maçıyla turnuvaya veda ediyor.

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  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çekici statlarından birisi olan 974, Brezilya-Güney Kore maçıyla turnuvaya veda ediyor.
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Brezilya ile Güney Kore arasındaki son 16 maçının oynandığı Stat 974, kapılarını kapattı.
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Stat 974'teki karşılaşmayı 43 bin 847 kişinin izlediği açıklandı.

     
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, Dünya Kupası tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla tarihe geçti.

     
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    İngiliz-İspanyol ortaklığı tarafından inşa edilen iki katlı stada ismini veren 974 rakamı, hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaat sırasında kullanılan nakliye konteynırlarının tam sayısı.
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Stadın ne zaman söküleceği ve nasıl değerlendirileceği henüz açıklanmadı. 

     
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Ancak 2024 Asya Kupası'na da ev sahipliği yapacak Katar'ın o tarihe kadar stadı değerlendirmesi de mümkün.

     
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Turnuvada şu ana kadar 6 grup maçının oynadığı 40 bin kişilik Stat 974'te alınan sonuçlar şöyle:
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Meksika-Polonya: 0-0

     
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Portekiz-Gana: 3-2
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Fransa-Danimarka: 2-1

     

     
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Brezilya-İsviçre: 1-0

     
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Polonya-Arjantin: 0-2

     
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

    Sırbistan-İsviçre: 2-3
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı
  • Stat 974'te son maç oynandı! Yıkılıyor... 2022 Dünya Kupası için yapılmıştı

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