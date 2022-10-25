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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Steam fiyat güncellemesi yaparak dolar kurunu 10'a çıkardı!

Dijital platformlarda oyunların paylaşılarak satılmasını sağlayan Steam platformunda fiyatlandırma değişiyor yeni fiyatlandırmaya göre dolar kuru 1.8’den 10’a yükseltildi

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  • Steam fiyatları yükseltiyor! Steam fiyat güncellemesi yaparak dolar kurunu 10'a çıkardı!

    OYUN FİYATLARI YÜKSELDİ

    Steam oyun platformu fiyatlandırma önerilerini güncelledi yeni ücretlendirmeleri sadece tavsiye niteliğinde. Fiyatlandırmaları yine Steam’in fiyat algoritmasına göre oyun geliştiricileri belirleyecek.
  • Steam fiyatları yükseltiyor! Steam fiyat güncellemesi yaparak dolar kurunu 10'a çıkardı!

    Steam yeni dolar kuru fiyatını 1.8’den 10’a çıkararak 8.2’lik bir artış uygulayacağını söyledi. Oyun geliştiricilerinden olan Valve satış fiyatlarında bir değişiklik yapmayacağını ekledi.
  • Steam fiyatları yükseltiyor! Steam fiyat güncellemesi yaparak dolar kurunu 10'a çıkardı!

    DOLAR KURU 10'A ÇIKTI!

    Şu anda Stratera Games tarafından geliştirilen oyunlar 125 TL’den başlayan fiyatlara satılıyor. Bu fiyat düne kadar 24 TL’ydi.
  • Steam fiyatları yükseltiyor! Steam fiyat güncellemesi yaparak dolar kurunu 10'a çıkardı!

    Örnek olarak “Call of Duty Modern Warfare 2” oyunun ön sipariş fiyatı 699,00 TL’den 1099,00 TL olarak güncellendi.
  • Steam fiyatları yükseltiyor! Steam fiyat güncellemesi yaparak dolar kurunu 10'a çıkardı!

    Oyun geliştiricilerin dizaynı konusunda projeler yürüten Dora Özsoy yeni fiyat önerisi hakkında twitter hesabından yorumlarda bulundu. Şuan ki önerilen fiyatın Türkiye pazarına ne şekilde yansıyacağı henüz belli değil. Özsoy yapılan fiyat güncellemesi ile oyunlara da zam geleceğini söyledi.
  • Steam fiyatları yükseltiyor! Steam fiyat güncellemesi yaparak dolar kurunu 10'a çıkardı!

    Steam yeni fiyat güncelleştirmesi hakkında youtube üzerinden tanıtım videosu yayınladı.

 

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