Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiOyun
ABONE OL

Steam indirimleri ne zaman başlıyor? Steam altın hafta 2021 ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Steam indirimleri oyun tutkunları tarafından sıkça araştırılıyor. Steam golden week (altın hafta) indirim günleri tarihi belli oldu. Peki, Steam indirimleri ne zaman başlayacak? İşte Steam golden week indirimleri 2021 tarihi

Steam indirimleri ne zaman başlıyor? Steam altın hafta 2021 ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Steam altın hafta indirimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Steam Database sosyal medya hesabı Twitter'dan, altın hafta tarihlerini duyurdu. Peki, Steam indirimleri ne zaman başlayacak? Steam altın hafta indirimleri tarihi...

STEAM GOLDEN WEEK (ALTIN HAFTA) İNDİRİMLERİ

Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) için beklenen açıklama geldi. Her sene yaptığı indirimleri ile oyun severlerin yüzünü güldüren Steam, bu ay sonundan itibaren indirimli oyunlarını satışa sunacak. Japonya'da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, Steam oyunlarına yüzde 70'e varan indirimlerle sahip olabilecek.

Japonya’da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, seçilen oyunları uygun fiyata satın alabilecekler.

Steam bir önceki Altın Hafta İndirimlerini 30 Nisan ile 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmıştı. Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimine gitmişti. Bu yıl da benzer şekilde, Japonya merkezli oyunlara ek olarak dünya çapında popülerliğini koruyan oyunlarda da fiyatların düşmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Spotify bazı ülkelerde fiyat artışına gidecek! İşte Spotify paketleri ve fiyat artışları
TEKNOLOJİSpotify bazı ülkelerde fiyat artışına gidecek!
Bilişim 500 için geri sayım başladı - Haberler
TEKNOLOJİYarının 'unicorn'ları bu araştırmayla belli olacak
Tam kapanma tek yön bilet aramalarını yüzde 93 arttırdı! Haberler
TEKNOLOJİTek yön bilete hücum!
KKTC’de elektronik bileklikler ile Karantina Takip Sistemi devreye girdi - Haberler
TEKNOLOJİKarantinayı e-bileklikle takip!
Yerli sosyal medya uygulamsı Mirket yayında - Haberler
TEKNOLOJİMirket ile gündemin nabzını tutacaklar
Huawei Band 6 fiyatı ne kadar? Huawei Band 6 özellikleri neler?
TEKNOLOJİHuawei Band 6 ön satışa sunuldu
iOS 14.5 yazılım güncellemesi çıktı! iOS 14.5 yazılım güncellemesi özellikleri neler?
TEKNOLOJİArtık sizi takip edemeyecekler!
Vodafone'dan iş arayanlara özel destek
TEKNOLOJİVodafone'dan iş arayanlara özel destek
Monster Notebook fiyat artışı için açıklama yaptı! Haberler
TEKNOLOJİÇip krizi zammını böyle duyurdu!
Apple ile Facebook'un veri anlaşmazlığı
TEKNOLOJİDevlerin veri savaşı