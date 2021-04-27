Steam altın hafta indirimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Steam Database sosyal medya hesabı Twitter'dan, altın hafta tarihlerini duyurdu. Peki, Steam indirimleri ne zaman başlayacak? Steam altın hafta indirimleri tarihi...

STEAM GOLDEN WEEK (ALTIN HAFTA) İNDİRİMLERİ

Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) için beklenen açıklama geldi. Her sene yaptığı indirimleri ile oyun severlerin yüzünü güldüren Steam, bu ay sonundan itibaren indirimli oyunlarını satışa sunacak. Japonya'da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, Steam oyunlarına yüzde 70'e varan indirimlerle sahip olabilecek.

Japonya’da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, seçilen oyunları uygun fiyata satın alabilecekler.

Steam bir önceki Altın Hafta İndirimlerini 30 Nisan ile 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmıştı. Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimine gitmişti. Bu yıl da benzer şekilde, Japonya merkezli oyunlara ek olarak dünya çapında popülerliğini koruyan oyunlarda da fiyatların düşmesi bekleniyor.