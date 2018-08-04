Steaua Bucuresti - ACSMU Poli Iaşi karşılaşma önü

Romanya 1.Lig maçında Steaua Bucuresti ile ACSMU Poli Iaşi, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 1 puanlı Steaua Bucuresti 11. sırada bulunuyor, ACSMU Poli Iaşi 2 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Steaua Bucuresti, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. ACSMU Poli Iaşi, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 557. İddaa'da Steaua Bucuresti kazanır 1.30, berabere biter 3.50, ACSMU Poli Iaşi kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Steaua Bucuresti son haftadaki Astra Ploiesti müsabasında 1-0 kazandı.

ACSMU Poli Iaşi ise CS U Craiova maçında 1-2 yenildi.

Steaua Bucuresti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Steaua Bucuresti, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

ACSMU Poli Iaşi, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda ACSMU Poli Iaşi 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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