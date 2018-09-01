Steaua Bucuresti - FC Botosani rakamlar

Romanya 1.Lig maçında Steaua Bucuresti ile FC Botosani, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. 13 puanlı Steaua Bucuresti 1. sırada bulunuyor, FC Botosani 7 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Steaua Bucuresti, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FC Botosani, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 744 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Steaua Bucuresti kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.75, FC Botosani sahadan galip ayrılırsa 5.80 oranını elde edecekler.

Steaua Bucuresti önceki hafta ACSMU Poli Iaşi mücadelesinde 1-0 yenildi.

FC Botosani ise Recaş karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Steaua Bucuresti, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 3 gol yedi.

FC Botosani, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Botosani 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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