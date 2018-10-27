Steaua Bucuresti - Voluntari sahaya çıkıyor

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Steaua Bucuresti, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Voluntari takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 21 puanlı Steaua Bucuresti 3. sırada bulunuyor, Voluntari 8 puana sahip ve 14. sırada. Steaua Bucuresti son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Voluntari, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 382 kodlu maçı oynayanlar; Steaua Bucuresti galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Voluntari galibiyet oranı 7.00.

Steaua Bucuresti son hafta oynanan ACSMU Poli Iaşi maçında 1-0 yenildi.

Voluntari ise Viitorul Constanta karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Steaua Bucuresti, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 6 gol yedi.

Voluntari, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Voluntari, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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