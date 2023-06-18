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Stefan Kuntz: “Galler maçı kolay olmayacak”

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galler’in kendi sahasında Ermenistan’a kaybetmesinin oynayacakları maçın kolay geçeceği anlamına gelmediğini söyledi

Stefan Kuntz: “Galler maçı kolay olmayacak”
İHA

Galler ile oynanacak Euro 2024 Elemeleri maçı öncesi Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Gruptaki konumları ve Avrupa Şampiyonası için Galler maçının önemine değinen Kuntz, önemli açıklamalarda bulundu.

“Galler maçı kolay olmayacak”

Sözlerine Türkçe Babalar Günü’nü kutlayarak başlayan Stefan Kuntz, “Galler son maçını kendi sahasında kaybetti. Bu, maçın basit olacağını söyleyen bir durum değil. Rakip duran topları çok iyi kullanıyor. Biz de bunun farkına vardık. Farklı analizler yaptık. Önümüzdeki idmanlarda da bunlara çalışacağız. Letonya maçında eksik olanı Galler maçında daha iyi yapmaya çalışacağız. Rakibimizi fazlasıyla analiz ettik. Rakibin özelliklerini biliyoruz. Hangi oyuncuları oynatacağımıza ve taktiğimize yoğunlaşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Arda Güler’in son performansı bizi memnun etti. Fakat önümüzdeki rakip farklı. Taktiksel olarak farklı bir anlayışı sahaya yansıtabiliriz. Savunma anlayışında rakibi nasıl karşılayacağımız ve savunma hattı konusunda çalışıyoruz. Aynı zamanda rakibi nasıl zorlarız diye de çalışıyoruz. Önceliğimiz de rakibi zorlayacağımız alanlar. Maç öncesi ilk 11’le ilgili bilgi vermiyorum. 11’imi ilk önce takıma açıklıyorum. Barış Alper Yılmaz’ı kadroya davet eden ilk hoca biziz. Onun kalitesini biliyoruz ve faydalanmak istiyoruz. Samsun’daki stadı gördüm. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Samsun’un Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve yarınki maça herkesi davet ediyorum. Buradaki güzel taraftar takımını Süper Lig’e çıkarttıysa yarınki maçta da bizi sonuna kadar destekleyeceklerdir” dedi.

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