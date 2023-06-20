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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 4´üncü maçında Galler´i Umut Nayir ve Arda Güler´in golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 9´a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Öncelikle benden yana bir görüşme gerektiğini düşünmüyorum diyen Kuntz, "Haziran ayına kadar kontratım var. Ben işime devam ediyorum. Biz bir tohum ettik. Letonya´ya karşı zor bir maç geçse de o duruma dayanabildik. Eksiklerimiz vardı. Oyunumuzu daha iyi yansıttık. Takım ruhunu fazlasıyla gösterdik. Bizim elde ettiğimiz gelişmeler bunlar" diye konuştu.

"SAMSUN´A TEŞEKKÜR EDİYORUM" Samsun´a teşekkür ettiğini söyleyen Kuntz, "Bizler ne kadar zor durumda kaldıysak taraftarlar da zor durumda kaldı. İlerde de sevincimle ilgili düşünmem gerekiyor. Sevinip golün verilmemesi konusunda bekleyip sonra karar vermem gerekebilir. Taraftar oyunla bütünleşti. Oyuncularımız ikinci devre sakin olmalıydı. Taraftar da destek oldu. Oyunu heyecanlandırmadı. Bu da bize ekstra güç verdi. Taraftarlara inanılmaz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY ELDE ETMEDİK" Gruptaki durumun mütevazı olması gerektirdiğini belirten Stefan Kuntz, "Devamlı çalışmamız gerekiyor. Hiçbir şey elde etmedik. Burada tek bir oyuncuyu öne çıkarmak istemiyorum. Takım çok iyi oynadı. Takımın 10 kişi kalması Arda´yı oyuna almamızı sağladı. Attığı gol de çok güzeldi" şeklinde konuştu.