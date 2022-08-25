İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da kuraların ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi’nde en iyi takımların yer aldığını belirterek sözlerine başlayan Alman teknik adam, “Dün akşam Trabzonspor maçındaydım. Tabii ki durum çok iyi olmadı. Ancak Avrupa Ligi’nde şansları devam edecek. Bunun yanında Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor’un da karşılaşmaları var. Bugün yapılan kura çekiminde birçok Türk futbolcunun da forma giydiği takımlar var. Yanlış hatırlamıyorsam, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek 5 oyuncumuz var. Ahmetcan Kaplan Ajax’ta, Rıdvan Glasgow Rangers’ta, Hakan Çalhanoğlu Inter’de, Salih Dortmund’da ve Cengiz Ünder Marsilya’da form giyiyor. Kendi futbolcularımızı Şampiyonlar Ligi’nde izlemek ilginç olacak. Bir gözüm yaşlı, diğer gözüm ise gülüyor” dedi. İstanbul’da oynanacak olan finalde hangi takımı görmek istediği sorusunu yanıtlayan Kuntz, “Bunu söylemek zor ama ben Almanya’ya daha yakınım. Belki Şampiyonlar Ligi Finali’nde bir Alman takımı olabilir. Bugüne kadar bütün finaller futbol için büyük bir parti havasında gerçekleşmişti. Şimdi sıra İstanbul’da ve İstanbul final için mükemmel” diyerek sözlerini tamamladı.