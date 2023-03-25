Stefan Kuntz'tan kadro tercihlerine açıklama: "Oruçla alakası yok"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Milli Takım
ABONE OL

Stefan Kuntz'tan kadro tercihlerine açıklama: "Oruçla alakası yok"

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk grup maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken Stefan Kuntz karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Kadro tercihlerine ilişkin ortaya atılan oruç iddialarını yanıtlayan Kuntz, oyuncularının performansını da değerlendirdi

Stefan Kuntz'tan kadro tercihlerine açıklama:
HABERTURK.COM

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımımız sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Stefan Kuntz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Gerçekçi olursak iyi oynadığımız ve kaybettiğim birçok maçım oldu. Bu maç farklı bir maçtı. İyi oynayamadık ama Türk Milli Takımı'nın maçlarına tarihsel olarak bakacak olursanız, iyi oynamayıp kazandığı maç azdır. Bu yüzden 3 puanla kazandığımız için mutluyuz.

"OYUNUMUZDAN MEMNUN KALMADIM"

Oyunumuzdan kesinlikle memnun kalmadım. İlk 30 dakikada savunma oyuncularımın pas kalitesi düşüktü. Merkez orta saha oyuncularına oyuna katamadılar. Bu yüzden memnun değildik. Bekleri oyuna soktuğumuzda onların opsiyonları çok yoktu. Onlar oyuna katkı sağlayamadı. Bu yüzden 3'lü defansı 4'lüye çevirdik. Salih'i defansın önüne aldık ve bu sistem sahaya daha iyi yansıdı.

"ERMENİSTAN'DA İYİ KARŞILANDIK"

Ermenistan'da genel olarak iyi karşılandık. Bugünkü atmosfer tabii daha baskılıydı. Rakip yeni hocasıyla ilk maçına çıktı. Bizi zorlamaya çalıştılar. Böyle maçlarda bu tarz bir ortam olduğunda oyuncular ister istemez kilitlenebiliyor. Bu yüzden zorlandık. Ancak, galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz.

"Enes Ünal'a odaklanmamız doğru olmaz. Enes Ünal'dan daha kötü performans gösterenler oldu. Enes'in oyun içinde konsantrasyonu yüksek. İkinci golde bunu gördük. Önemli bir gole katkı sağladı. Bunlar da bir oyuncu için çok önemli anlar..."

"HIRVATİSTAN MAÇI FARKLI OLACAK"

"Hırvatistan maçı farklı olacak. Favori olan taraf biz olmayacağız. Aynı zamanda Bursa'da taraftarımız arkamızda olacak ve stadyumumuz dolu olacak. Milli maçlarda duygular da işin içine girince performans farklı oluyor. Ben Bursa taraftarının ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Bursa'daki maç çok farklı olacak."

KADRO TERCİHLERİNDE ORUÇ İDDİASI VE YANIT

"Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Ben kadro belirlerken oruçlu olmalarının niteliğinde karar vermemi nereden çıkarıyorsunuz? Birçok oyuncu oruçluydu. Ben bu durumu yüzde 100 destekliyorum. İlk 11'imi kurarken performanslarına bakarak kurarım. Bu doğrultuda ilk 11'i seçerim. Ben severek buradayım. Ben bu duruma saygı gösteriyorum. Oruç tutmaları, kadroyu belirlemem yönünde bir durum teşkil etmiyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KADRODAN NEDEN ÇIKARILDI?

Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik.

"Yeni hoca geldiği zaman ve kadroda bu kadar çok değişiklik yapılınca, takımın içinde daha enerjik bir durum olabiliyor. Daha agresif olabiliyorlar. Ermenistan, ilk 30 dakika bizi zorladı. Onlar adına pozitif bir durum vardı."

"BURSA'YI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Oyuncularım, oyunlarından memnun değillerdi ama kazandıkları için mutlulardı. Bugün Ermenistan, taraftarları tarafından çok iyi desteklendi. Türk taraftarları, desteklendikleri yerde daha iyi oynuyorlar. Bu nedenle Bursa'daki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bursalı taraftarlar, futbolu çok seviyor. Onları bekliyoruz. Bursa'da daha önce hem Almanya hem Hollanda'yı yenmişiz daha önce. Bütün oyuncularımız şunu söyledi. Türkiye'ye 3 puanla döneceğimiz için çok mutluyuz.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI YAYIN | Ermenistan - Türkiye maçı canlı izle! Milli maç hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı şifresiz canlı yayın izle!
FUTBOL Bizim çocuklar 3 puanla başladı!
Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!
FUTBOL "Oyun kötü, 3 puan iyi"
Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kuntz'un 11'i... Ermenistan Türkiye A Milli Takım maçı bugün mü? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlanacak?
FUTBOL İşte Kuntz'un 11'i!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimi ibra edildi!
FUTBOL Galatasaray'da 'ibra' kararı!
Son dakika haberi Galatasaray'ın borcu açıklandı!
FUTBOL Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde! - Transfer Haberleri
FUTBOL İspanyol derbisi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler: Bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar - GS Haberleri
FUTBOL "Bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar"
Trabzonspor'a 10 futbolcunun menajerinden dava
FUTBOL 10 futbolcunun menajerinden dava
Ahmet Nur Çebi: Hiçbir zaman 5 puan istemedik - BJK Haberleri
FUTBOL ''Hiçbir zaman 5 puan istemedik''
Mauro Icardi'den kayınvalidesine jest! - Galatasaray GS Haberleri
FUTBOL Icardi'den kayınvalidesine jest!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.