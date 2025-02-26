Stefan Savic'ten Batagov'a övgü!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor'un defans oyuncusu Stefan Savic, galibiyeti değerlendirdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Maça değinen Savic, "Çok iyi bir maç çıkardık, istediğimiz güçlü futbolu ortaya koyduk ve sonuç olarak çeyrek finale yükseldik. Çok mutluyuz." dedi.

SAKATLIK SÜRECİ

Sakatlık süreci hakkındaki soruya yanıt veren Savic, "Bir futbolcu için en zorlu süreçler sakatlık süreçleridir. Kolay olmuyor ama güçlü dönebilmek için çok çalıştım. Bugün de mutlu olduğumu göstermeye çalışıyorum. Bu sezon hedeflerimiz var, bunları gerçekleştirmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.